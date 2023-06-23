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Haberler Manisa Manisa'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Manisa'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın hala devam ediyor. Birçok ekibin havadan ve karadan canla başla verdiği mücadeleye rağmen alevler kontrol altına alınamıyor.

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın devam ediyor.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Yaklaşık 19 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ve orman teşkilatının söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi daha da hızlandı.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışma devam ediyor.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Yangının ulaştığı kümese ulaşan ekipler, 350'ye yakın tavuk ve horozu, kırdığı duvardan tahliye etti, 1 tavuk öldü. Tavuklar, tesis çalışanları tarafından şirkete ait araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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