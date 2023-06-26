İşçi servisi ile traktör çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, midibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Akhisar'dan Manisa'ya giden Dursun Demir yönetimindeki beyaz eşya üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü, tali yoldan çıkan Bilal Çoban (71) yönetimindeki traktöre çarptı. Çoban ile servis aracındaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumu ağır olan traktör sürücüsü Bilal Çoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.