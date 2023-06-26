Öfkeli koca dehşet saçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kocası tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay, Merkez Efendi Mahallesi 3910 sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı S.S. ile eşi S.S. tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından genç adam eşi S.S'yi vücudunun 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.S'ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, evden kaçan saldırgan koca polis ekiplerine teslim oldu.