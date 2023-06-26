  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Öfkeli koca dehşet saçtı

Öfkeli koca dehşet saçtı

SERKAN ÖZCAN
Öfkeli koca dehşet saçtı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kocası tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay, Merkez Efendi Mahallesi 3910 sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı S.S. ile eşi S.S. tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından genç adam eşi S.S'yi vücudunun 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.S'ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, evden kaçan saldırgan koca polis ekiplerine teslim oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA