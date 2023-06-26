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Haberler Manisa Spil Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

Spil Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

Manisa'da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'na iple tırmanan bir dağcı, ipin kopması sonucu Yarıkkaya Kanyonu'nda düştü. Talihsiz olay sonrası bölgeye çok sayıda UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin canla başla çalışması sonucu dağcı yaralı olarak kurtarıldı.

İHA

Manisa'daki Spil Dağı'nın 700 metre yüksekliğindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda iple tırmanış gerçekleştirmek isteyen 10 kişilik dağcı grubundan biri ipinin kopması üzerine kayalık zemine düştü.

Spil Dağı’na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

Birlikte tırmanışa geçtiği arkadaşlarının telefonla ekiplere haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Spil Dağı’na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

laşımın olmadığı bir bölgede düşen dağcı için harekete geçen ekipler dron yardımıyla dağcıların yerini tespit etti. Zorlu bir tırmanışın ardından ekipler dağcıya ulaştı.

Spil Dağı’na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

Hareket edemeyen dağcıyı metrelerce taşıyan ekipler yaralıyı saatler süren bir çalışmanın ardından kurulan istasyonlar aracılığıyla taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Spil Dağı’na tırmanış yaparken düşen dağcı kurtarıldı

Hastaneye kaldırılan dağcının vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı dağcıyla birlikte izinsiz tırmanış yapan diğer 9 dağcı da ekipler tarafından aşağıya indirildi.

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