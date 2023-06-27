Manisa’da kaçak kazı ihbarına giden jandarma patlayıcı ele geçirdi

Manisa Selendi'de saat 11.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin söz konusu bölgede ve çevresinde yaptıkları incelemelerde; 2 adet jeneratör, 2 adet hilti, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 10 kilogram toz halde patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ile açılan çukurlarda bulunan kayaları parçalamak üzere çukurlara yerleştirilmiş, plastik PVC boru içerisinde kablo irtibatlı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. Olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.