  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da kaçak kazı ihbarına giden jandarma patlayıcı ele geçirdi

Manisa'da kaçak kazı ihbarına giden jandarma patlayıcı ele geçirdi

Manisa'da kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, kazı yaparken kullanılan malzemelerini ve patlayıcı madde düzeneğini ele geçirdi.

İHA
Manisa’da kaçak kazı ihbarına giden jandarma patlayıcı ele geçirdi

Manisa Selendi'de saat 11.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin söz konusu bölgede ve çevresinde yaptıkları incelemelerde; 2 adet jeneratör, 2 adet hilti, 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 10 kilogram toz halde patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ile açılan çukurlarda bulunan kayaları parçalamak üzere çukurlara yerleştirilmiş, plastik PVC boru içerisinde kablo irtibatlı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. Olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA