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Haberler Manisa Manisa'da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Manisa'da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Manisa Şehzadeler'de bir hurdalıkta yangın çıktı. Yangın sonrası dumanlar korkuya sebep oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan hurdacılar sitesinde hurda malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Kimsenin yara almadığı yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Yangın, Şehzadeler'de bulunan hurdacılar sitesinde meydana geldi.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Kağıt hurdaların iş makinesiyle istiflenmesi sırasında sıcak havanın da etkisiyle kağıtlar tutuşmaya başladı.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

İlk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık unsurları sevk edildi.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında bir iş makinesi ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da hurdalık yangını korkuya sebep oldu! Maddi hasar oluştu

Büyük oranda maddi hasarın bulunduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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