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Haberler Manisa Hurdalıkta çıkan büyük yangın korkuttu

Hurdalıkta çıkan büyük yangın korkuttu

Hurdalıkta çıkan büyük yangın korkuttu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan hurdacılar sitesinde hurda malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kimsenin yara almadığı yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt hurdaların iş makinesiyle istiflenmesi sırasında sıcak havanın da etkisiyle kağıtlar tutuşmaya başladı. İlk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı.
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