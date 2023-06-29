Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi yakınlarında saat 17.10 sıralarında Uysal A. (22) idaresindeki 10 U 9445 plakalı araç, Eşme'den Sarıgöl istikametine doğru ilerlediği esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki araziye doğru takla atarak devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Uysal A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Songül A. (20) yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ekipleri aracılığı ile Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.