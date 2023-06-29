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Manisa'da yakıt dolu tanker devrildi: 3 yaralı

Manisa'da Sarıgöl'de İzmir Aliğa rafinerisine giden yakıt dolu tanker araziye devrilip takla attı. Kaza sonucu aracın içinde bulunan şoför ve yanında bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Manisa’da yakıt dolu tanker devrildi: 3 yaralı

Manisa'da Sarıgöl istikametine doğru ilerlediği esnada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın yolun sağında bulunan araziye devrilip takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kaza neticesinde araç şoförü olan Z.A. ve yolcu olarak bulunan İ.D.T. ve R.E.T. (17) isimli şahıslar yaralandı.

Yaralı şahısları olay yerinden 112 itfaiye ve AKS ekiplerince çıkartılıp 112 ambulans ekipleri aracılığı ile Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tankerin İzmir Aliağa rafinerisine gittiği öğrenildi.

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