‘Yeşimsiz bir hayatın anlamı kalmadı’

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesi Komiser Yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı evden geliyordu. Lojmandaki polis ekipleri, Yıldız'ın evine girdiğinde ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılmadı.

ESKİ EŞİNİ DE DARBEDİYORMUŞ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın Komiser Yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, Doğancan Yıldız'ın serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra itiraz etti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan'da tekrar gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sırasında Yıldız'ın boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Ayrıca telefon kayıtları incelenen Yeşim Akbaş'ın olaydan yaklaşık 40 dakika önce gönderdiği son mesajda, işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine 'Bekliyorum sizi Gürkan Bey' yazdığı belirlendi. Kızlarını kaybetmenin acısıyla kahrolan Aysun-Mustafa Akbaş çifti, bayrama hüzünle girdi.

"KIZIM TOPRAĞIN ALTINDA"

Her gün kızının kabrine gidip göz yaşı döken anne Aysun Akbaş, "Yeşimsiz Anneler ve Babalar Günü de geçti. Kızım olmadan şimdi de bayram geldi. Ben neredeyim, mezarlıkta. Kızım toprağın altında. Bayram arifelerinde kızım çok seviyor diye yaprak sarması sarardım. Bu yıl hiçbir şey yapmadım, artık yapmam da. Hiçbir şeyden zevk almıyoruz. Hayatımızın anlamı kalmadı. 26 yaşında çocuğumuzu toprağın altına verdik. Bu bir baba- anne için ne kadar acı bir şey. Allah herkesin evladını korusun" diye konuştu.

'ZANLI EN AĞIR CEZAYI ALMALI'

KIZINI çok özlediğini belirten anne Akbaş, "Yeşim'in hayatına kısa bir süreliğine giriyor ve onu katlediyor. Bundan sonra bize bayram da düğün de yok. O katil zanlısının yüzüne bakmak istiyorum. Ne istedi benim kızımdan? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bizim hayatımızı kararttı. Onun da hayatı kararsın. En ağır şekilde cezalandırılsın. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Başka bir şey istemiyorum. O zaman içimiz rahat edecek" dedi. Baba Mustafa Akbaş ise, "Bu bayram bizim için kötü geçiyor. Üzüntümüz, bu psikopat, katil en ağır cezayı alana kadar katlanarak artacak. Adalete güvenmek istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet bunun için en hafif ceza olmalıdır" ifadelerini kullandı.