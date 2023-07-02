Bunalanlar soluğu Spil’de aldı

BAYRAM tatilinde sıcak havadan bunalan Manisa ve İzmirliler şehir merkezinden 10 derece daha serin olan Spil Dağı Milli Parkı'na adeta akın etti.

10 DERECE DAHA SERİN

SERİN hava ve eşsiz doğa içinde piknik yapan vatandaşlar Spil'in serin ve temiz havasını denize tercih ettiklerini söyledi. Hava sıcaklıklarının gölgede 33 dereceyi geçtiği Manisa'da endemik bitki örtüsü ve 1517 metre yüksekliğiyle şehir merkezinde 10 derece daha serin olan Spil Dağı Milli Parkı hem Manisalıların hem de İzmirlilerin adeta akınına uğradı. Ege'de deniz yerine ormanla iç içe temiz bir havayı tercih eden vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkı'nda bir yandan piknik yaparken bir yandan da bol oksijen depoladı.