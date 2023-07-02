TIR’ın dorsesi yandı 1500 tavuk telef oldu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde tavuk yüklü iki dorse ile seyir halindeyken sondaki dorsenin tekerleğinin alev alarak yanmaya başladığı TIR'ın sürücüsü dorseyi TIR'dan çıkararak diğer dorsenin de yanmasını engelledi. Olayda 1500 tavuk ise yanarak telef oldu.

DİĞER SÜRÜCÜLER UYARDI

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde 05.45 sıralarında meydana gelen kazada seyir halindeki tavuk yüklü bir TIR alev aldı. Olay, Alaşehir - Sarıgöl karayolu Çataltepe Mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giderken arka dorsesinin lastiği alev alarak yanmaya başladı. Diğer sürücülerin TIR sürücüsünü uyarması sonucu sürücü N.T. yanan dorseyi tırdan ayırarak diğer dorseye sıçramasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.