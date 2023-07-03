2 kişiyi bıçakladı vatandaşlar yakaladı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde sokaktan geçen 2 kişiyi bıçakla yaralayan, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar yakaladı. Olay, Şehitler caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki bıçakla yoldan geçenlere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olayı duyan ve kahvehaneden çıkan bir grup vatandaş bıçaklı saldırganı yakaladı. Saldırgan emniyete götürüldü. Yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.