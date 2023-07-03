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Haberler Manisa Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Manisa'da dün akşam sularında 24 yaşındaki genç, husumetlisi tarafından çocuk oyun parkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonra şüpheli kaçarken yaralanan genç de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'da dün akşam saat 22.30 sıralarında Gölet Kovalık sahası yanında bulunan çocuk oyun alanında M.B. isimli şahıs araların husumet olduğu iddia edilen Necmi Çumru'ya yanında bulundurduğu tabanca ile 4 el ateş etti.

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Vücudunun boyun ve karın kısmına iki kurşun denk gelen ağır yaralı Necmi Çumru, 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirildi.

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Ağır yaralı 24 yaşındaki Necmi Çumru'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Şüpheli şahıs M.B.'nin ise olay yerinden kaçtığı ve emniyet güçlerince aramasının devam ettiği bildirildi.

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Silahlı olayın meydana geldiği çocuk parkının ise kalabalık olduğu ve olay esnasında şans eseri başka birinin yaralanmadığı ifade edildi.

Çocuk parkında silahla vurularak öldürüldü

Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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