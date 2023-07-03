Manisa’da annesini öldüren katil evlat, İzmir’de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

Manisa'da dün Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan ile tartıştı. Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.