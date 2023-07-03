  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da annesini öldüren katil evlat, İzmir'de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

Manisa'da annesini öldüren katil evlat, İzmir'de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

Manisa'da 27 yaşındaki Ozan Urhan tartıştığı annesini tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan katil evlat Urhan, ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı. Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Urhan'ın tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA

Manisa'da dün Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan ile tartıştı. Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da annesini öldüren katil evlat, İzmir’de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

KIZ ARKADAŞINI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Urhan'ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Urhan'ın kız arkadaşının İzmir'de yaşadığını belirleyen ekipler, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde önlem aldı.

Manisa’da annesini öldüren katil evlat, İzmir’de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Urhan'ı yakaladı. Manisa Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa’da annesini öldüren katil evlat, İzmir’de ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

ÖNCE ŞARKI PAYLAŞIP, SONRA ÖLDÜRMÜŞ
Ayrıca daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Urhan'ın annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım' yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı görüldü. Urhan ailesinin ise yakın zamanda İzmir'den taşınıp, Manisa'ya yerleştikleri ifade edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA