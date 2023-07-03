Su kaçaklarını tespit çalışmaları sürüyor

DOĞAL kaynakların korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaçak tespit cihazı ile gece gündüz kontrollerini sürdürürken, yüzeye çıkmayan su patlakları bulunarak ekiplerin hızlı müdahalesi sağlanıyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.