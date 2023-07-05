Manisa’da buğday heyecanı! Hasatlar başladı

Tarıma dayalı ekonomisi ile Manisa merkeze en uzak ilçe olan Selendi'de yağışlar ve ürünün bolluğundan memnun olan çiftçilerde hasat heyecanı yaşanıyor. Biçerdöverlerin harıl harıl gece gündüz demeden çalıştığı Selendi genelinde çiftçiler yağan yağmurlar nedeniyle verimin yüksek olduğunu belirtirken bazı bölgelerde yağan yağmurla birlikte yerde kalan başaklar için ise zararda olduklarını belirtti.
Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçede buğday ve arpa hasat sezonunun başlamasından dolayı hasat çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Okumuş'a, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız eşlik etti. Hasat çalışmaları hakkında Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız'dan bilgi alan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Selendi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 2022 yılında alımı yapılan ve bu yıl Selendili çiftçilerin hizmetine sunulan biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı. Hasat gününde çiftçilerin yanında olarak çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Okumuş, "Bu sene gerçekleşen yoğun yağışlar çiftçilerimize çok şükür iyi imkânlar sağladı. Ürünlerinizin bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.
Selendi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız ise "2023 yılı tarımsal alanda arpa, buğday gibi mahsullerin hasadına başlandı. İlçemizde bu yıl 2 bin 642 çiftçimiz 600 bin dekara Buğday, 2 bin 242 çiftçimiz ise 45 bin dekara arpa ekimi yaptı. TMO tarafından belirlenen fiyatın altında tüccarlar buğday alımı yapıyor. Yetkililerin bu konuyla yakından ilgilenmesi ve sorunu çözmesi gerekmekte" diye konuştu.