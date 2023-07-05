Manisa’da buğday heyecanı! Hasatlar başladı

Selendi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız ise "2023 yılı tarımsal alanda arpa, buğday gibi mahsullerin hasadına başlandı. İlçemizde bu yıl 2 bin 642 çiftçimiz 600 bin dekara Buğday, 2 bin 242 çiftçimiz ise 45 bin dekara arpa ekimi yaptı. TMO tarafından belirlenen fiyatın altında tüccarlar buğday alımı yapıyor. Yetkililerin bu konuyla yakından ilgilenmesi ve sorunu çözmesi gerekmekte" diye konuştu.

