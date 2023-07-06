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Haberler Manisa Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 9 yaralı

Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 9 yaralı

Manisa'dan Edirne'ye gitmek için yola çıkan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni taşıyanan minibüs kaza yaptı. Alınan bilgiye göre seyir halindeki minibüsün tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 8'i güreşçi 9 kişi yaralandı.

İHA
Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 9 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Denizli-Manisa Kara Yolu Selimiye Mahallesi'nde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye doğru hareket eden M.H.O. (23) idaresindeki minibüs, R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü M.H.O. ve minibüste yolcu olarak bulunan güreşçiler M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (25), E.K.(19), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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