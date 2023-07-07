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Haberler Manisa Husumetlisi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Manisa Salihli'de aralarında aralarında alacak verecek yüzünden husumet olan 2 genç arasında kan döküldü. Kavga sırasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Husumetlisi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir parkta korkunç bir olay meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D.(26) konuşmak için parkta buluştu. 2 genç arasında başlayan tartışma da Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner'i bıçaklayıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınan Mahir D.'nin emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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