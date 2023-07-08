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Haberler Manisa Manisa'da markette çıkan yangın korkuttu

Manisa'da markette çıkan yangın korkuttu

Manisa Kula'da bulunan bir marketten bir anda alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangının büyük hasara neden olduğu öğrenildi.

İHA
Manisa’da markette çıkan yangın korkuttu

Manisa'da çıkan yangın, saat 10.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Akgün Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketten alevler çıktığını gören market işletmecisi ve mahalleli, bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın hemen ardından kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerin, yangına müdahale etti. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangında soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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