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Haberler Manisa Kayalıklardan düştü kayıkla kurtarıldı

Kayalıklardan düştü kayıkla kurtarıldı

SERKAN ÖZCAN
Kayalıklardan düştü kayıkla kurtarıldı
Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajı'nda kayalıkların üzerinde balık tutmaya çalışırken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yamaçtan düşen Hüseyin Taşkıran yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Taşkıran'ın düştüğü yere ulaşmak için bölgeye balıkçı kayığıyla gitti. Ekipler Taşkıran'ı bulunduğu bölgeden alarak baraj gölü kenarında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Taşkıran'ın sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.
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