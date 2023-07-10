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Haberler Manisa Manisa'da bir garip olay! Boğulma ihbarına giden ekipler bakın neyle karşılaştı

Manisa'da bir garip olay! Boğulma ihbarına giden ekipler bakın neyle karşılaştı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin sulama kanalında boğulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kanalda insan yerine vitrin mankeni buldu.

AA
Manisa’da bir garip olay! Boğulma ihbarına giden ekipler bakın neyle karşılaştı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.

Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.

İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.

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