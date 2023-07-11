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Haberler Manisa Manisa Valiliği'nden uyarı: Sıcak havayla birlikte orman yangın riski de artacak

Manisa Valiliği'nden uyarı: Sıcak havayla birlikte orman yangın riski de artacak

Manisa Valiliği tarafından yapılan uyarıda çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması nedeniyle orman yangınlarına karşı hassas olunması gerektiği belirtildi.

İHA
Manisa Valiliği’nden uyarı: Sıcak havayla birlikte orman yangın riski de artacak

Manisa Valiliği havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarında yaşanabilecek artışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde çarşamba gününden itibaren ilimizde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak artan hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresindeki insan hareketliliği göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükselebileceği öngörülmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın, dünyamızın oksijen kaynağı olan ormanlarımızda meydana gelebilecek yangın risklerine karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri ve yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları büyük önem arz etmektedir."

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