Kız öğrencilere enerji alanında istihdam desteği

ENERJİSA Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile EnerjiSA Üretim, Manisa CBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na atölye, laboratuvar, donanım, alt yapı ve dil öğrenme konusunda yatırım yapacak. Burada eğitim gören daha fazla öğrencinin yetişmesine katkı sunacak olan protokolle kız öğrencilerin enerji alanında daha fazla yer almasının önü açılarak teknik okullara yönlendirilmesine destek verilecek. EnerjiSA Üretim bünyesindeki 23 santralde öğrencilere staj imkanı ve işe alımda öncelik verilecek olması enerji sektöründeki kalifiye elaman açığının kapanmasına da büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.