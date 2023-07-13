  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kız öğrencilere enerji alanında istihdam desteği

Kız öğrencilere enerji alanında istihdam desteği

EnerjiSA Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

CÜNEYT HASÇELİK
Kız öğrencilere enerji alanında istihdam desteği
ENERJİSA Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile EnerjiSA Üretim, Manisa CBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na atölye, laboratuvar, donanım, alt yapı ve dil öğrenme konusunda yatırım yapacak. Burada eğitim gören daha fazla öğrencinin yetişmesine katkı sunacak olan protokolle kız öğrencilerin enerji alanında daha fazla yer almasının önü açılarak teknik okullara yönlendirilmesine destek verilecek. EnerjiSA Üretim bünyesindeki 23 santralde öğrencilere staj imkanı ve işe alımda öncelik verilecek olması enerji sektöründeki kalifiye elaman açığının kapanmasına da büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA