  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Arıların soktuğu bal üreticisi öldü

Arıların soktuğu bal üreticisi öldü

SERKAN ÖZCAN
Arıların soktuğu bal üreticisi öldü
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti.Turgutlu Ovası Davutlu bölgesindeki bağ evine kovanların kontrolü için akşam saatlerinde giden Ali Başpaçacı (60), arıların saldırısına uğradı. Saldırının ardından ilçe merkezindeki evine dönen Başpaçacı, fenalaşarak yere yığıldı. Başpaçacı, yakınlarının çağrısı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı sokmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlenen Başpaçacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali Başpaçacı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'na defnedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA