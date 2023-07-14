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Manisa'da suç örgütü çökertildi

Manisa'nın jandarma ekipleri 3 ay boyunca takip ettiği suç örgütüne operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Manisa’da suç örgütü çökertildi

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 77 personelin katıldığı operasyonda Manisa ve İzmir'deki 28 şüpheliye ait 22 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 623 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu, 35 kök kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza, 3 adet oluklu bıçak, 4 adet hassas terazi, 30 paket kaçak sigara, 223 adet tabanca fişeği, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin TL suç geliri para, 8 adet el telsizi, 1 adet sabit telsiz ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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