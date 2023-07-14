Vefanın adı Pamuk

LOJMANDA BULUNMUŞTU

MANİSA'DA güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, geçtiğimiz 14 Nisan'da polis memuru Doğancan Yıldız'a ait lojmanda yaralı bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Hayvanseverliği ile tanınan genç kız, memleketi Kütahya'da toprağa verilirken bakımını üstlendiği sokak hayvanları da sahipsiz kaldı.

BAŞINDA NÖBET TUTUYOR

AKBAŞ'IN 5 yıl önce yaralı bulduğu ve tedavisini üstlendiği sokak köpeği Pamuk ise o hayvanlardan sadece biri. Pamuk, kaybettiği sahibine olan vefasını mezarında nöbet tutarak gösteriyor.

Pamuk'un kızının mezarının başından bir an olsun ayrılmadığını söyleyen anne Aysun Akbaş, "Kızımın iyileştirdiği Pamuk, bu iyiliği hiç unutmadı" dedi.

Kızının küçük yaşlardan beri birçok hayvana sahip çıktığını anlatan anne Aysun Akbaş, şimdi Pamuk'u gördükçe duygulanıyor.

Anne Akbaş, "Pamuk, kızım sayesinde iyileşmişti. Kızım ölünce, 15 gün kapımızda yattı" diye konuştu.