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Haberler Manisa Yangınların çoğu insan kaynaklı

Yangınların çoğu insan kaynaklı

CÜNEYT HASÇELİK
Yangınların çoğu insan kaynaklı

Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal uyarılarda bulundu. Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olarak meydana geldiğini ifade etti. Daire Başkanı İnal, anız yakılmaması gerektiği konusuna da vurgu yaptı. İnal konuşmasına şöyle devam etti: Orman yangınlarının insan kaynaklı olmasının nedeni ise hububat hasadı yapıldıktan sonra tarlada kalan sapları, vatandaşların sürmek yerine kolay yol olan yakmayı tercih etmesindendir.

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