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Haberler Manisa Kazakistan uyruklu aile kaza yaptı

Kazakistan uyruklu aile kaza yaptı

SERKAN ÖZCAN
Kazakistan uyruklu aile kaza yaptı
Manisa ili Sarıgöl ilçesi Denizli-Manisa Karayolu Selimiye Mahallesi Makas mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Denizli-Manisa Karayolu Selimiye Mahallesi Makas mevkiinde, Kazakistan uyruklu Salauat Zhastalapuly (39) isimli şahsın kullanmış olduğu KZ 114 ACY 07 plakalı otomobil ile aşırı hız sebebiyle virajı alamayarak bariyere çarpıp aracıyla takla atması sebebiyle kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü Zhastalapuly ve yolcu olarak bulunan Zhastalap Zulkarnayev (67), Zhanylsyn Islyamova (67), Liza Mukatayeva (38), Nurıddın Zhastala (12), Madına Zjastala (13) ve Nurıslam Salauatuly (11) isimli şahıslar yaralandı.
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