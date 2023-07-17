‘Koruyucu Aile Günü’ pikniğinde buluştular

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, 'Koruyucu Aile Günü' münasebetiyle düzenlenen piknikte koruyucu aileler ve çocukları ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Koruyucu Aile Günü münasebetiyle koruyucu aileler ve çocuklarına yönelik piknik etkinliği düzenledi. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki piknikte yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Koruyucu aileler ve çocukları ile yakından ilgilenen Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, aileler ve çocukları ile sohbet etti. Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç koruyucu aileler ve çocukları katıldı.