Manisa’da müstakil ev alevlere teslim oldu! Mahalleli eşyaları yanmaktan kurtardı

Manisa'nın Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi Ramazanlar Sokak'taki B.K.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri evin alt kısmında bulunan bazı eşyaları taşıyarak kurtarırken, maddi hasar meydana gelen yangında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.