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Haberler Manisa Manisa'da müstakil ev alevlere teslim oldu! Mahalleli eşyaları yanmaktan kurtardı

Manisa'da müstakil ev alevlere teslim oldu! Mahalleli eşyaları yanmaktan kurtardı

Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir evde anısızın çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Mahalle sakinleri, evdeki eşyaları kurtarmak için seferber olurken yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

İHA
Manisa’da müstakil ev alevlere teslim oldu! Mahalleli eşyaları yanmaktan kurtardı

Manisa'nın Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi Ramazanlar Sokak'taki B.K.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri evin alt kısmında bulunan bazı eşyaları taşıyarak kurtarırken, maddi hasar meydana gelen yangında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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