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Haberler Manisa Manisa'da makilik yangını: 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da makilik yangını: 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da sabah saatlerinde mermer ocağının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.

Manisa’da makilik yangını: 5 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda saat 11.30 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı.

Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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