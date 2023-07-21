Türkiye’nin ilk Kula-Salihli Jeoparkı’na UNESCO denetimi

Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşırken ülke turizmi için oldukça önemli bir yere sahip olan ve 2013 yılında UNESCO tarafından tescil belgesi alan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 4 yılda bir yapılan UNESCO denetlemesi kapsamında yeniden UNESCO denetimine tabi tutuldu. Salihli ve Kula ilçelerinde jeosit alanlarını inceleyen ve denetimden geçiren UNESCO denetçileri İrlandalı John Galloway ve Fransız Jean-LucDesbois, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi tarafından ağırlandı. Kula'da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Essanlar Konağı'nda ağırlanan UNESCO heyetine, Jeopark Ziyaretçi Merkezi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.