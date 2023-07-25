Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpi mezarlık korkuluğuna bağlı bir şekilde bulundu. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri gelerek büyük bir dikkatle kirpiyi kurtardılar. Ardından tedavisinin yapılması için veterinere götürdüler. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen kirpi tedavisi tamamlandığında doğaya salınacak.