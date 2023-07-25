Manisa’da orman yangını: 14 ev ve 3 dam kül oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale, gece boyunca devam etti. Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün 13.30 sıralarında çıkan orman yangını nedeniyle Sarısığırlı, Çaltepe, Gökbel, Sarıçam Mahalleri tedbiren boşaltıldı. Alevlere müdahale sürerken, yoğun dumandan etkilenen 2 köylü hastaneye kaldırıldı

VALİ KARADENİZ İNCELEMEDE BULUNDU

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yangının etkili olduğu Sarısığırlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Karadeniz, "Sarısığırlı Mahallesi'nde 14 ev ve 3 dam yandı, bir ev de kısmen yandı. Herhangi bir can kaybımız yok. Bir evin önünde bağlı olan köpek yaşamını yitirdi. Çaltepe ve Gökbel mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Sarıçam Mahallesindeki yangına ise 4 gece görüşlü helikopter müdahale ediyor" dedi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından yükselen dumanın İzmir yönünde ilerlediği, bunun da kentte yaşam kalitesini düşüreceği belirtildi.