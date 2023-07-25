Pazaryeri düellosu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün saat 19.30 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Urganlı Mahallesi pazaryerinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Küfürleşen ve tekme yumrukla kavgaya tutuşan iki taraf silahlarını çekerek sokak ortasında birbirlerine ateş etmeye başladı.

SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI

Ortalıkta mermilerin uçuştuğu silahlı çatışmada Yusuf Görmez (56) tabancayla Davut Demir'i (42) kafasından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Demir arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada ara sokaklarda devam eden silahlı çatışmada Yusuf Görmez de henüz kimliği belirlenemeyen karşı guruptaki bir kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Görmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Davut Demir kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MERMİ ÇEKİRDEKLERİ BULUNDU

Olay yerindeki incelemede polis ekipleri tarafından çok sayıda boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. İki guruptan çok sayıda kişinin göz altına alındığı ve cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.