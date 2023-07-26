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Manisa'daki orman yangında 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 22 saatte kontrol altına alınan ve yaklaşık 250 hektarlık alanın zarar görmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İHA
Manisa’daki orman yangında 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde çıkan ve Sarısığırlı Mahallesi'ndeki 14 ev ve 3 damın yanarak kül olmasına neden olan orman yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 250 hektarlık kızıl çam ormanının küle döndüğü orman yangınına ilişkin Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırmalarda toplanan sigara izmaritlerinin de bulunduğu bazı deliller kriminal incelemeye gönderildi.

Soruşturma çerçevesinde yangının başlangıç noktası olan Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan tarım işçisi Ş.K (23) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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