Tehditçi holiganlara indirimsiz hapis cezası

Manisaspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, Turgutluspor Başkanı olduğu dönemde kulüp tesisindeki odasını basıp, 'Kafasına sıkacağım' diyen 3 Turgutluspor taraftarı ile mahkemelik oldu.

HAKARET ETTİLER

Mahkeme, tehdit suretiyle işyerinde yağmaya teşebbüs suçundan cezalandırılması istenen taraftarlar Hakan B., Uğur B. ve Yalçın S'ye 6'şar yıl hapis cezası verdi. 2020 yılı Aralık ayında yaşanan olayda Turgutluspor taraftarı Hakan B. (30), ağabeyi Uğur B. (33) ve Yalçın S, Turgutluspor Kulübü Taraftarlar Derneği'ne ait antrenman tesisini bastı. Taraftarlar, iddiaya göre dönemin Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin odasına izinsiz girip, 'Taner Başkanın kafasına sıkacağım' ve 'Sizi burada yaşatmayacağım' şeklinde bağırıp, odasında olmayan kulüp başkanını da cep telefonundan arayarak, tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Başkan Kestaneci savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti, birden Hakan B, Uğur B. ve Yalçın S.'ye önce 12'şer yıl, sonra eylemlerinin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 6'şar yıl hapis cezası verdi. 3 taraftarın daha önceki sabıka geçmişi ve bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmaması nedeni ile hapis cezalarında indirime gidilmedi.

ÖZEL HABER