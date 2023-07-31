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Haberler Manisa Manisa'da restorandaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Manisa'da restorandaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza restoranına motosikletle gelerek bir mesai arkadaşını öldürüp diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı.

AA
Manisa’da restorandaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizza restoranında yaşanan olayın ardından kaçan şüphelinin restoran çalışanı F.K. olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan F.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranına motosikletle gelen bir kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçmış, restoran çalışanı Sultan Zencirci (27) ölmüş, diğer çalışan Gül D. (45) ise yaralanmıştı.

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