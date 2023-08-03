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Haberler Manisa Manisa'daki devasa karpuz görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 35 kilo ağırlığında

Manisa'daki devasa karpuz görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 35 kilo ağırlığında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan emekli öğretmen, internet üzerinden aldığı Amerikan tohumuyla devasa bir karpuz yetiştirdi. Tartıldığında 35.5 kilogram gelen kapruz, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

İHA
Manisa’daki devasa karpuz görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 35 kilo ağırlığında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Çanakçı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Necati Ağa, bir kaç ay öncesi İnternet üzerinden sipariş verdiği Amerikan karpuzu tohumlarını üzüm bağının sıra başlarına ekti. 5 adet tohumla oluşturduğu bostanında sadece bir tane karpuzun yetiştiğini kaydeden Ağa, karpuzun 35,5 kilogram geldiğini ve komşularının ilgi odağı haline geldiğini dile getirdi.

Merak edenlerin karpuzu görmek için evine geldiğini söyleyen Ağa, "Bir bostan oluşturdum ama içlerinden sadece bir tane ürün alabildim. O da bir oldu pir oldu. Kimileri Arap karpusu diyor kimileri de Amerikan karpuzu olduğunu söylüyor. Görüntüsü gayet güzel bir süre sonra keserek komşularımla birlikte tüketeceğiz" dedi.

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