İş güvenliği uzmanı hayatını kaybetti

Manisa Yunusemre ilçesinde iş güvenliği uzmanı olan genç kadın yapımı devam eden mürekkep fabrikasında korkulukları olmayan merdivenlerden boşluğa düşerek hayatını kaybetti Olay ilçeye bağlı Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki inşaatı devam eden bir fabrikada meydana geldi.

İş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22) fabrikada kontrol yaparken merdivenlerin korkuluklarının olmadığını fark etti ve yapılması için talimat verdi. Fakat bu esnada 2 katta bulunan talihsiz kadın ayağına batan çivi nedeniyle dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kafası üzerine düşen iş güvenliği uzamanı ağır şekilde yaralandı. 112 yapılan ihbar üzerine fabrikaya ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Naile Büşra Sarıgül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen genç kadının kocası Mehmet Can Sarıgül ve yakınları acil önünde sinir krizi geçirdi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.