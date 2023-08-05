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Haberler Manisa Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Manisa’ya mevsimlik işçi olarak gelen yaşlı kadın, dinlenme tesisinde indiği otobüsten karşıya geçmek isterken başka bir otobüsün altında kaldı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan otobüs sürücüsü ise ifade alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.

İHA
Manisa’da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mansia'daki kaza, saat 08.00 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolu'nda bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden mevsimlik işçi olarak eşi Hammadi Ece (54) ile birlikte Kula'ya gelen ve dinlenme tesisinde otobüsten inen Hadice Ece (54), kara yolunun karşısına geçmek isterken Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeki Ü.A. (28) idaresindeki yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hadice Ece, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otobüs sürücüsü Ü.A. (28) ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren Hadice Ece'nin eşi Hammadi Ece ile birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinden yola çıktığı ve mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere Kula'ya geldiği öğrenildi. Kazanın meydana geldiği dinlenme tesisinde sabah saatlerinde otobüsten indiği öğrenilen çiftin, kara yolunun karşı şeridine geçerek ilçeye bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'ne gitmek istediği, ancak karşıdan karşıya geçerken eşi Hammadi Ece'nin saniyelerle yolcu otobüsünün çarpmasından kurtulduğu öğrenildi.

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