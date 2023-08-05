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Haberler Manisa Ormanda arı ararken kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Ormanda arı ararken kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda ormanlık alana arı aramaya giden bir vatandaş, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

İHA
Ormanda arı ararken kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kırsal Kayrak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arıcılığa olan merakından dolayı köy civarındaki ormanlık alana arı aramaya giden İ.Y. evine geri dönmeyince mahalle muhtarı akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mahalle halkı tarafından aranan vatandaş, saat 23.30 sıralarında ormanda yaralı halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.Y.'nin yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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