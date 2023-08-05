Yunusemre’de en düşük işçi maaşı 17 bin TL oldu

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı rekor zamla en düşük işçi maaşı 17 bin TL oldu. İşçilerin yeni sözleşme ile birlikte alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını açıklayan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yunusemre Belediyesi, yetkili sendika olan Hizmet-İş MAYEB AŞ'de bulunan çalışanları kapsayan sözleşme ile maaşlar iyileştirildi. Yapılan zam ile birlikte çalışanları enflasyona ezdirmediklerini kaydeden Başkan Çerçi, "Her zaman söylediğim gibi işçi dostu bir belediyeyiz. İşçilerimize hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla Manisa'da en iyi ücret veren belediye biziz" diye konuştu.