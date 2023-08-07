Ebrar bebek sonunda Dubai yolcusu

Akhisar'da yaşayan SMA Tip-1 hastası Ebrar bebeğin kampanyası, Akhisar halkı, gönüllüler ve SMA savaşanlarının destekleriyle tamamlandı. Gereken paranın toplanmasıyla Ayten-Mehmet Aktürk çiftinin evinde adeta bayram havası yaşandı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan Ebrar Aktürk'ün tedavisi için gereken yaklaşık 1.82 milyon doların tamamı toplandı. Ebrar bebeğe 2022 yılı Temmuz ayı başında Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konmuştu. Ayten ve Mehmet Aktürk çifti ilk çocukları 6 yaşındaki Halil İbrahim'den sonra bir kız çocuğuna sahip olmaları sevinçlerini yaşarken üzerlerine bir kara bulut çökmüştü.

KUTLAMA YAPILDI

8 Ağustos 2022'de valilikten alınan izinle yardım kampanyası başlatmıştı. 12 Ağustos'ta sona erecek yardım kampanyası 5 Ağustos'ta tamamlandı. Umutlularını hiç yitirmeyen baba Mehmet Aktürk, destek sağlayan elini taşın altına koyan herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Öte yandan yardım kampanyasına destek sağlayan grup önceki gece gölet alanında toplanarak kutlama yaptı.