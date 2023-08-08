  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da yakalanan FETÖ'nün Ege Bölgesi üst düzey yöneticisi tutuklandı

Manisa'da yakalanan FETÖ'nün Ege Bölgesi üst düzey yöneticisi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalanan FETÖ Ege Bölgesi üst düzey yöneticilerinden E.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Manisa’da yakalanan FETÖ’nün Ege Bölgesi üst düzey yöneticisi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaşehir ilçesinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir saklanan, Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden eski İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç olan E.C. isimli şüpheli, İzmir MİT Bölge Merkezi unsurları ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan E.C., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA