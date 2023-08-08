  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Vatandaştan yangın söndürme helikopterine övgü

Vatandaştan yangın söndürme helikopterine övgü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale eden helikopterin pilotu vatandaşlardan tam not aldı. Yangın söndürme çalışmalarını telefonuyla kayda alan bir vatandaş, helikopter pilotu için “Adamlar tam ateşin üstüne atıyorlar” övgüsünde bulundu.

İHA
Vatandaştan yangın söndürme helikopterine övgü

Alaşehir'e bağlı Tepeköy Mahallesi Hacı Ahmet Dağı mevkiindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla bir saatte kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

VATANDAŞTAN HELİKOPTER PİLOTUNA ÖVGÜ

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin pilotu çevredeki vatandaşlardan da tam not aldı. Yangın söndürme çalışmalarını telefonuyla kayda alan bir vatandaş, helikopter pilotu için "Adamlar tam ateşin üstüne atıyorlar" övgüsünde bulundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA