CHP Manisa’da 24 isim istifa etti, il başkanı değişti

CHP'DE 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay süreci devam ediyor. Değişim tartışmalarının da yaşandığı CHP'nin Manisa örgütünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Manisa İl Başkanlığı görevine Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden önce atanan İsmail Çalışkan öncülüğünde oluşturulan yönetim kurulundan 24 isim istifalarını il başkanlığına sundu.

CHP MYK'nın 7 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda yönetim kurulu üyesi 24 kişinin istifası kabul edildi, il yönetimi düştü. Partinin il başkanlığı görevine ise Ali Kuyumcu atandı, Kuyumcu il kongresine kadar görevi sürdürecek.