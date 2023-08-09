  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 25 yaralı

Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 25 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada, 25 kişi yaralandı. Öte yandan kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu iddia edildi.

DHA
Manisa’da fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 25 yaralı

Manisa'da saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geleln kazada, Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi. Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir kara yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürüldü, polis olay olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA