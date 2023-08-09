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Haberler Manisa Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa’da uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarında 5 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan Analiz çalışmalarında Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 80,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.K. (31) ve T.K. (34), haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yine Salihli ilçesinde durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da 2 parça halinde 11,97 gram metamfetamin maddesi ve 0,68 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.I. (46) ve F.Ç. (39), haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

ALAŞEHİR'DE 1 GÖZALTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan projeli dosya dahilinde yapılan ara yakalamada; 0,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili dosyanın sonlandırılması amacıyla hedef şahsın ikametinde yapılan aramada ise 0,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek H.K. (25), isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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